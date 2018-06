El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció que Carlos Pareja Yannuzzelli se entregará a la justicia.

Moreno indicó, a través de redes sociales, que la lucha contra la corrupción continúa. En ese sentido, resaltó que Pareja Yannuzzelli “se entregará para responder por sus acusaciones, comprometiéndose a colaborar con la justicia”.

Y agració el compromiso del Presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, por la lucha contra la corrupción al haber actuado como intermediario en la entrega de “Capaya”.

La lucha contra la corrupción continúa 1/3 — Lenín Moreno (@Lenin) August 11, 2017

En pocos minutos se entregará Carlos Pareja Yannuzzelli para responder por sus acusaciones, comprometiéndose a colaborar con la justicia 2/3 — Lenín Moreno (@Lenin) August 11, 2017

Agradezco compromiso de Pdte. de Asamblea @ppsesa en la lucha contra la corrupción al actuar como intermediario en entrega de Capaya 3/3 — Lenín Moreno (@Lenin) August 11, 2017

La llegada de Capaya

Así es Presidente, conforme a lo planificado con Ud hemos logrado q Capaya se entregue voluntariament, en una horas más estaremos en Ecuador https://t.co/widUBmqcmC — José Serrano Salgado (@ppsesa) 11 de agosto de 2017

Carlos Pareja Yannuzzelli llegará a territorio ecuatoriano alrededor de las 19:45, según anunció el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.

La versión la brindó Serrano a las 18:15 a través de su cuenta de la red social Twitter.

En 90 min aterrizamos Quito, hemos hecho lo q se debía con Presidente @Lenin sin condicionamientos, ahora debe actuar Fiscalía y Justicia — José Serrano Salgado (@ppsesa) 11 de agosto de 2017

Inicialmente se tenía previsto que Capaya llegue a Guayaquil, donde se lo ha estado esperando desde el momento que Moreno hizo el anuncio de su entrega, pero en el transcurso de la tarde se cambió el sitio de llegada.

Trascendió que el cambio de hora y destino obedeció a problemas técnicos de la aeronave que transporta a Capaya.

Glas espera que “Capaya” rinda cuentas por sus fechorías

Cerca de las 21:00 de este viernes, instantes previos a la llegada de Carlos Pareja Yannuzzelli a Quito, el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, emitió un pronunciamiento a través de su cuenta de la red social Twitter.

Glas tuiteó:

Que bueno que CAPAYA a quien yo denuncié venga a rendir cuentas a la justicia y al pueblo ecuatoriano por sus fechorías @ppsesa @Lenin — Jorge Glas (@JorgeGlas) August 12, 2017

Correa emite su versión en redes

A través de redes sociales, el exmandatario Rafael Correa emitió su pronunciamiento luego del anuncio de la entrega de “Capaya”.

Correa indicó: “¡Qué bueno que se entregue Capaya! ¿Por qué con nosotros huyó y ahora se entrega? ¿Será que sabía que con nosotros no tendría impunidad?…

desde cuándo el presidente de la Asamblea es “intermediario” para estas cosas? ¿Por qué Capaya no contactó, digamos, al ministro del Interior? ¿Desde cuándo un corrupto prófugo que se entrega, es “lucha contra la corrupción”? ¿No será que se le ofreció, como me lo pidió a mí, que no acusen a miembros de su familia, claramente implicados en corrupción? Veremos. A estar atentos. Si hubo algún acuerdo, lo debe conocer el pueblo ecuatoriano”.