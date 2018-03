Aucas recibió a Liga de Loja e hizo respetar su condición de local en Chillogallo.

Los locales buscaron marcar el gol que les dé el triunfo, pero tuvieron que esperar hasta el segundo tiempo, cuando su desempeño mejoró.

Loiga de Loja no se quiso quedar atrás y propuso jugadas ofensivas que intentaron marcar el gol para los visitantes, pero el tanto no llegó. La jugada polémica la protagonizó el árbitro cuando no pito una supuesta falta dentro del área de Aucas a los 40 minutos del partido.

Cuando el cronómetro marcó 70 minutos de jugo, un tiro de esquina del Aucas encontró a Horacio Salaberry, quien entró con todo en el área para marcar el gol de Aucas con un cabezazo.

A los 90 minutos Liga de Loja tuvo una jugada clara, pero que fue conjurada por el portero de Aucas, Sebastián Blázquez.

La próxima fecha Aucas jugará ante Emelec en Guayaquil y Liga de Loja jugará ante Barcelona en la ciudad de Machala.