En la localidad de Surrey, Canadá, varios habitantes reportaron el avistamiento de un cocodrilo en un pantano.

Las autoridades hicieron la inspección respectiva y concluyeron que no se trataba de ningún reptil feroz en las inmediaciones del pantano.

Lo cierto es que un montón de desperdicios de caucho, pertenecientes a una llanta, flotaban en la superficie del pantano y dieron la sensación de que se trataba de un reptil gigante, un cocodrilo.

Según el portal RT, “”Puedo decir con una certeza del 100 % que son desechos de algún tipo”, ha asegurado el oficial Scott Schumann. Además, la Policía ha recordado que no es la primera vez que alguien confunde la basura con algún animal salvaje”.

A pesar de ello, los usuarios de las redes no están satisfechos con lo que la Policía publicó en sus redes. Un internauta publicó en su Twitter que “crean o no, es un cocodrilo falso que alguien dejó en el lugar hace meses”.

Another croc sighting called in this weekend in the marsh off of Hwy 17 & 104 Ave. It sure looks like one, but it's commercial truck tire! pic.twitter.com/Gspwtz409f

— Surrey RCMP (@SurreyRCMP) June 12, 2017