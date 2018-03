¿Recuerda al polémico Phillip Butters, aquel comentarista peruano que discriminó en insultó a Felipe Caicedo? Volvió a encender el fuego, esta vez por motivos culinarios.

Durante su programa radial tuvo duros calificativos contra la gastronomía de Chile, a la que calificó de asquerosa. Sus declaraciones vienen circulando en YouTube.

El periodista soltó el incendiario comentario mientras hablaba sobre la variedad alimenticia que existe en el Perú.

Pero además, criticó lo que se come en otros países como Ecuador y Colombia.

“En otros países no comen como nosotros comemos, en Colombia no pasan de la Bandeja Paisa, la comida de Chile es comida de cana, es asquerosa, la ecuatoriana no pasa nada. Con todo cariño y respeto, nuestra comida es buenaza”.

Una vez más, Phillip Butters genera animadversiones en países vecinos, tal como sucedió con Caicedo y la selección ecuatoriana, a quienes calificó de ‘gorilas’ y ‘cocodrilos’.