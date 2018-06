Holanda vive una situación envidiable desde cualquier punto del que se lo vea.

El sistema judicial de la nación informó que las cárceles están cerrando por falta de delincuentes. Sí, así como lo lees, en Holanda no hay delincuentes y los centros de detención son clausurados.

Según el portal Yahoo, “En 2005 había 14.468 presos y el año pasado solo hubo 8.245. Es decir, una caída del 43%. Hace 11 años, el país tenía una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa; ahora, una de las más bajas: 57 personas por cada 100.000 habitantes”.

Los analistas de derecho sostienen que una de las causas de esta baja en la población penitenciaria se debe a las políticas sobre estupefacientes de la nación, en la que algunas drogas son legales en cuanto a venta y consumo.

Otros temas en los que las autoridades trabajaron fueron la trata de personas y el terrorismo que llegaron a ser prácticamente controlados por el sistema de seguridad de Holanda.

El sistema de reinserción es importante, en la medida en que solo el 10% de los delincuentes que salen de la cárcel regresa a prisión en los próximos años. Otro dato impresionante es que los delitos en al país europeo bajaron un 25% en los últimos ocho años.

Según el portal Yahoo, “Pero no todos están contentos con esta situación. La oposición critica que la policía local no tiene suficientes medios y que por eso hay menos tasa de detenciones. Para ellos, sobre todo para los partidos de derecha y de extrema derecha, el crimen ha aumentado pero no se realizan suficientes intervenciones policiales”.

Fuente: Y!