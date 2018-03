El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que está haciendo permanente su decisión del año pasado de retirar el 60% de sus diplomáticos de Cuba debido a lo que el Departamento de Estado calificó de “ataques de salud” que afectaron a varios diplomáticos estadounidenses y que aún no tienen explicación.

En octubre, el Departamento de Estado ordenó al personal no esencial y a todos los familiares que abandonaran La Habana. Esa decisión vino en medio de enfermedades inexplicables que afectaron al menos a 24 estadounidenses. Por ley, el Departamento de Estado solo puede ordenar a los diplomáticos que se retiren temporalmente durante seis meses antes de devolverlos o hacer permanentes las reducciones.

Los seis meses expiran el domingo, por lo que el Departamento de Estado está desarrollando un nuevo plan de dotación de personal permanente que mantendrá “el mínimo de personal necesario para cumplir las funciones diplomáticas y consulares fundamentales”. Además, los diplomáticos apostados en La Habana no podrán estar acompañados por sus cónyuges o hijos.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, aprobó el plan de la dotación reducida permanente debido a los temores por “la salud, la seguridad y el bienestar del personal del gobierno estadounidense y sus familiares”, dijo el Departamento en un comunicado.

“Todavía no tenemos respuestas definitivas sobre la fuente o la causa de los ataques y la investigación de los ataques continúa”, añadió.

Cuba ha negado reiteradamente toda participación o incluso conocimiento de los ataques y ha dicho que su propia investigación no ha encontrado pruebas de una acción deliberada. Washington no ha acusado a Cuba de perpetrar los ataques, pero dice que La Habana es responsable porque semejantes incidentes en la pequeña isla gobernada por los comunistas no podían ocurrir sin conocimiento de las autoridades.

El caso misterioso ha provocado un deterioro de las relaciones bilaterales con respecto a su mejor punto, cuando los dos países distanciados durante medio siglo reanudaron relaciones diplomáticas plenas en 2015, durante la presidencia de Barack Obama.

A fines de 2016, el personal de la embajada empezó a pedir tratamiento médico por pérdida de la audición y zumbido en los oídos que vincularon con ruidos o vibraciones raras, por lo que en principio los investigadores sospecharon que se trataba de “ataques sónicos”.

Un informe interino del FBI revelado por The Associated Press a principios de enero dijo que la investigación no había encontrado pruebas de ondas sonoras que pudieran perjudicar la salud de los estadounidenses, pero Tillerson ha dicho que está convencido de que los diplomáticos sufrieron ataques deliberados.

Los médicos que trataron a los enfermos dijeron en un estudio publicado el mes pasado que los sonidos percibidos por los diplomáticos podrían haber sido un subproducto de otro fenómeno que provocó los síntomas de pérdida de memoria y poder de concentración, irritabilidad, problemas de equilibrio y mareos. El estudio publicado en Journal of the American Medical Association dijo que los médicos no tenían un diagnóstico claro de los misteriosos problemas de salud y sus causas.

La reducción del plantel de la embajada _junto con una advertencia a los estadounidenses que planeaban viajar a la isla_ ha afectado la economía y la población cubanas. A falta de empleados, la embajada en La Habana dejó de emitir visas, lo que obligó a los cubanos deseosos de viajar a Estados Unidos a solicitar visas en las embajadas estadounidenses en terceros países. También se prevé que emitirá mucho menos de las 20.000 visas de inmigrante que se otorgan a cubanos desde hace décadas.