En su último día de su gira por EE.UU, el Pontífice se reunió en Filadelfia con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia y prometió hacer rendir cuentas a los responsables. El pontífice envió un poderoso mensaje de advertencia a los obispos acusados de encubrir a pedófilos en lugar de reportarlos a la policía.

“Los crímenes, los pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto durante más tiempo”, aseguró el Papa al comienzo de un encuentro con obispos.

“Acabo de reunirme con un grupo de personas abusadas de niños que son ayudadas y acompañadas aquí en Filadelfia “, aseguró.

“Lo llevo grabado en el corazón”, dijo Jorge Mario Bergoglio sobre el “sufrimiento de los menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes” y añadió que le abruma “la vergüenza por personas que tenían a su cuidado a esos pequeños a quienes les causaron graves daños”. “Lo lamento profundamente, Dios llora”, exclamó.

Francisco decidió crear un tribunal vaticano para procesar a los clérigos que encubrieron a sacerdotes pedófilos.

En el encuentro, además, Francisco hizo una fuerte crítica al consumismo. “El mundo adquirió una dinámica competitiva, de no ligarse a nada ni a nadie, a no fiar ni fiarse, porque lo más importante de hoy parece que es ir detrás de la última tendencia, de la última actividad”, aseguró.

“Lo importante de hoy parece que lo determina el consumo: consumir amistades, religiones. No importa el costo ni las consecuencias. Es un consumo que no genera vínculos y que va más allá de las relaciones humanas. Los vínculos son un mero trámite en la satisfacción de mis necesidades. Estamos corriendo detrás de un like y de aumentar el número de followers. Es una sociedad con miedo al compromiso. Es una búsqueda desenfrenada por sentirse reconocido”, sostuvo el Pontífice que urgió a “desarrollar una alianza entre la Iglesia y la familia”.

“Muchos retrasan el matrimonio en espera de unas condiciones materiales ideales. Mientras tanto, el mundo se consume sin sabor. Son las familias las que transforman el mundo y la historia”, dijo.

Fuente: Infobae.com/ AP