La época navideña está llena de amor, paz y alegría para todos. Pero nunca falta aquel que se autodenomina ‘Grinch’.

Ya seas joven o un poco mayor, pero estas soltero/a es la época donde todos tus familiares te hacen la misma pregunta: ¿y tu novia/o?

Pero sí estas libre lo más seguro es que vas a agradecer al cielo, porque te evitarás cientos de actividades que catalogas como ‘incómodas’.

A continuación un top five de los beneficios de estar soltero/a:

1. Ahorrarás tanto dinero y tiempo que te puedes comprar un regalo para ti. No tienes que perder tiempo eligiendo el regalo “perfecto” para tu novia/o.

2. Tampoco tienes que preocuparte sobre el regalo que llevarás a la casa de tus suegros para la navidad. No tienes que estar con gente que no conoces bien. Mejor aprovecha tu soltería y pasa noche buena con tu familia.

3. Puedes andar coqueteando porque no hay nadie que te “controle”. Saluda a la amiga de la universidad que tu prima invitó, tírale piropos a la vecina de tu tía que ya creció, o distráete con tu red social preferida cuando tu abuelo empieza a hablar de cómo eran las cosas “cuando yo era joven.”

4. ¿Quieres comer pasteles y galletas? ¿Quieres repetir la cena navideña? Hazlo nadie te juzgará porque es la época de suéteres grandes y esos ocultaran tu barriga.

5. Puedes decorar tu casa como quieras. Si quieres tener un árbol de navidad blanco solo con luces o si no quieres decorarlo porque te da pereza, lo puedes hacer. No hay un novio/a diciéndote que “esos colores no me gustan”.

Ahora viene el consejo final. Recuerda que al estar soltero/a no deberías pasar solo, pues la depresión puede hacerte su presa fácilmente. Rodéate de tu familia o reúnete con amigos que también estén en la misma condición. Después de todo Navidad es tiempo para compartir alegría.