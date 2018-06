Ashok Bharti, un hombre de 50 años, quiso tomarse una foto junto a un elefante en una reserva de la ciudad de Kuanrmunda, en su natal India, y nada terminó como esperaba.

Las advertencias de no acercarse a los elefantes no fueron suficientes para persuadir al hombre de que no haga nada peligroso.

Según el portal Yahoo, “Cuando los cuidadores del parque notaron que Ashok se estaba acercando demasiado al animal, le recomendaron alejarse y olvidar la idea de la selfie. Bharti no hizo caso, se acercó más y el resultado fue el peor. El trágico momento fue grabado en video y compartido en las redes sociales”.

El hombre fue atacado y aplastado por el elefante hasta provocarle la muerte. El hecho fue captado por otros visitantes de la reserva y una imagen más, difundida por medios de comunicación locales, también se hizo viral en pocos minutos.