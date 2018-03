El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, declaró este domingo que es solo a través de las elecciones que los venezolanos pueden dirimir sus diferencias y no con enfrentamientos en las calles.

“Usar la represión, la intimidación y el terror como herramienta de imposición del poder es el síntoma mas claro de debilidad del régimen”, sostuvo.

Subrayó que “el pueblo venezolano ya no teme estos atropellos porque sabe que puede mas que la represión, que unirse pacíficamente en reclamo de sus derechos constitucionales es de justicia. Que ese es el verdadero y legitimo poder, su voz y su capacidad de elegir su futuro”.

“Condeno la escalada autoritaria en la que se ha empecinado el Gobierno de Venezuela y hago un llamado a dicho gobierno y a las fuerzas armadas a no enfrentar a venezolanos contra venezolanos en la calle, sino en elecciones libres. Cuando está el pueblo de un lado y las armas del otro, no hay democracia, no hay revolución, no hay justicia, es simplemente la represión de una dictadura que no acepta los designios de la gente”, declaró.

“No se puede pretender que el pueblo acepte a un Tribunal Supremo de Justicia, TSJ , que es el brazo ejecutor de la dictadura cuando justamente intenta sacarse de encima esa dictadura”, expresó. “La magnitud de la cobardía de un régimen está dada por la dimensión de violencia utilizada para acallar a un pueblo. La magnitud de la valentía de un pueblo está dada por la dimensión de su voz hoy en la calle para recuperar la democracia”, concluyó.

