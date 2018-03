Louise Murphy visitó el Museo Riverside de Glasgow en Escocia, tomó una foto y se llevó una sorpresa que le heló la sangre.

En la fotografía que sacó se ve la imagen de una niña que mira y saluda a la cámara. Según medios internacionales, ésta sería la foto más clara de un espectro jamás sacada.

Cuando Louise regresó a su casa y vio la imagen intento resolver el misterio de una manera lógica. Pero no encontró un camino elemental para explicar la aparición en la imagen.

Según RT, “La fotógrafa destaca que las únicas personas presentes eran ella y el menor, “quien apareció en las otras dos imágenes que tomé”, y asegura que “es una de las fotografías paranormales más claras” que ha visto”.

No faltaron los comentarios que la acusaron de trucar la imagen con photoshop, pero Louise dijo que ni siquiera sabe usar la herramienta.

“Ghost” spotted at @riversidemuseum… Wonder if this will add another dimension to #culturecrawl 👻 link in bio pic.twitter.com/pDs0QlUfow

— Maggie’s Glasgow (@maggiesglasgow) 25 de agosto de 2016