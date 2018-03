El presidente Donald Trump anunció el miércoles en Twitter que nominará a un exfuncionario del Departamento de Justicia como director del FBI.

En el tuit matutino, el mandatario dijo que el abogado Christopher Wray es “un hombre de credenciales impecables. Esperen más detalles”. No dio más información.

Su nombre surgió de una lista de exfiscales, políticos y funcionarios policiales entrevistados por Trump desde que despidió al director del FBI James Comey el mes pasado.

Wray trabaja en la firma King & Spalding; representó al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, durante la investigación del cierre del puente George Washington. Dos excolaboradores de Christie fueron acusados de planear el cierre de carriles del puente para castigar a un alcalde demócrata que no apoyaba al gobernador republicano.

Wray trabajó para el Departamento de Justicia durante el gobierno del presidente George W. Bush. / AP

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017