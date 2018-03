https://www.facebook.com/Si-a-la-cadena-perpetua-a-los-asesinos-en-el-Ecuador-261896753997599/videos

Todos los partidos se jugarán el domingo 31 de julio.

PARTIDO: EL NACIONAL vs. D.CUENCA

Ciudad: SANGOLQUI (RUMIÑAHUI)

Estadio: RUMIÑAHUI

HORA: 11:15

CENTRAL: GUERRERO ALCIVAR GUILLERMO ENRIQUE

PARTIDO: S.D.AUCAS vs. BARCELONA S.C.

Ciudad: QUITO

Estadio: GONZALO POZO RIPALDA

HORA: 12:00

CENTRAL: HARO INCA SAMUEL ROLANDO

PARTIDO: MUSHUC RUNA S.C. vs. L.D.U.QUITO

Ciudad: AMBATO

Estadio: BELLAVISTA

HORA: 12:00

CENTRAL: PONCE MANZO OMAR ANDRES

PARTIDO: RIVER PLATE vs. INDEPENDIENTE DEL VALLE

Ciudad: GUAYAQUIL

Estadio: CRISTHIAN BENITEZ

HORA: 14:30

CENTRAL: ESPINEL ESPIN VINICIO EDUARDO

PARTIDO: FUERZA AMARILLA S.C. vs. U.CATOLICA

Ciudad: MACHALA

Estadio: NUEVE DE MAYO

HORA: 15:00

CENTRAL: ROMERO CORDOVA MARIO GEOVANNY

PARTIDO: C.S.EMELEC vs. DELFIN S.C.

Ciudad: GUAYAQUIL

Estadio: CRISTHIAN BENITEZ

HORA: 18:30

CENTRAL: LARA LEON DIEGO JEFFERSON