“Esta soy yo, sin retoques”; Así invitó la guapísima Majida Margarita Issa Belloto, mejor conocida como Majida Issa a sus seguidores a disfrutar del espectacular trabajo que realizó para la revista Maxim en su edición colombiana.

Famosa por su personaje de Yessica Beltrán de Manrique “La Diabla, en “Sin senos sí hay paraíso”, la actriz nacida en la Isla de San Andrés, se destapó en la publicación para caballeros, elevando la temperatura en las redes sociales.

Majida posó en “topless” y con atrevidos bikinis en las playas de Ixtapa, Zihuatanejo, México.

“Yo no soy una mujer de gimnasios y dietas, nunca he estado en una sala de cirugía, como de todo menos carnes, tengo estrías y celulitis, mi cintura no es de 60, a mi edad me cuido con lo que disfruto y no quiero ser esclava de mi cuerpo”, dijo sincera a través de Instagram.

Con 36 años, la colombiana cautivó a sus seguidores desatando una ola de comentarios positivos.

Desde de Ixtapa – Zihuatanejo @majidaissa te invita a disfrutar la nueva edición de octubre

“Eres una diosa”, “Lección de vida”, “Divina”, fueron algunos de las reacciones que generaron sus atrevidas fotos.

“Camilo me mandó esta foto hace unos días y me dijo ‘mírala bien’. Yo la vi y le respondí que me gustaban los colores, que el señor de la izquierda parecía tocándome la cabeza, le hablé de la cara del niño de atrás y dije ‘me parece linda’. Y él me dijo ‘qué bien que te guste, no tiene nada de retoque’. Y entonces me miré. Había visto todo lo de la foto en realidad menos a mí. Mujeres, ¿por qué a veces nos dejamos para el final? No está bien. Me vi. Y esta soy yo sin retoques”, expresó según recoge People En Español.