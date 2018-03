fútbol internacional

Manchester United dejó atrás los rumores y lo ha hecho oficial.

El chileno Alexis Sánchez fue anunciado como su nuevo refuerzo.

A través de las redes sociales oficiales del club, los “Diablos Rojos” hicieron la presentación del nuevo delantero.

Según se puede ver en las imágenes proyectadas, el jugador utilizará el mítico número 7.

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) 22 de enero de 2018