La hija de Olivia Newton-John, Chloe Lattanzi, recibió miles de criticas a causa de sus excesivas cirugías estéticas. Todo sucedió durante su participación en el programa australiano The Morning Show. Los espectadores no podían creer lo que estaban viendo y lo hicieron saber por Twitter.

Con tan sólo 31 años, la hija del actor Matt Lattanzi y bisnieta del físico Max Born, galardonado con el Premio Nobel, se sometió a varias operaciones en el rostro y el cuerpo. No es la primera vez que es criticada por sus desmesurados cambios físicos.

Algunos detractores comentaron lo inapropiado de su indumentaria para un programa matinal. Otros incluso la acusaron de vivir de ser “hija de” al no haber demostrado talento alguno y remarcaron que sólo es conocida por su famosa madre.

No es la primera vez que Chloe es atacada por su físico en las redes sociales. Hace un año la hija de la celebrity respondía así en su cuenta de Instagram a aquéllos que la habían increpado tras colgar unas fotos en traje de baño:

“No tener vergüenza de tu figura te hace más fuerte. Se debe tomar fuerzas para aceptarse y amarse a sí mismo. Este mensaje es para todas las mujeres que alguna vez han llamado tonto o tonta a alguien por tener confianza y por amar su cuerpo. Tener pechos grandes no te hace estúpido”, escribía junto a una de las isntantánea.

Después de aquéllo, Lattanzi hizo privada su cuenta de Instagram.

Thank you for all the support! #6 on @billboarddance Club chart! Yay! @daveaude @olivianj @MikeCaprio @randyslovacek pic.twitter.com/ePaJqcGCvl

— Chloe Lattanzi (@ChloeLattanzi) 12 de octubre de 2015