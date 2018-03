El cineasta Bernardo Bertolucci admitió que la escena de abuso sexual a María Schneider en la película ‘El último tango en París’ fue real. La secuencia fue realizada sin la aprobación de la actriz francesa. Tanto Marlon Brando como el director italiano pactaron no contarle lo que iba a suceder.

La escena más famosa de la cinta, en la que el personaje interpretado por Marlon Brando viola analmente a la coprotagonista usando mantequilla como lubricante, estaba fuera de libreto. “No quería que Maria fingiese la humillación, quería que la sintiera”, confesaba Bertolucci en una entrevista de hace tres años en La Cinémathèque Française de París.

Schneider, que tenía 19 años cuando se rodó la película en 1972, nunca reveló que lo que le había sucedido, aunque sí dijo que no estaba en el guion y que se sintió humillada. La actriz falleció a causa de un cáncer en 2011.

Pese a que la revelación fue en 2013, los medios estadounidenses revivieron este hecho, que pocos conocían. Personalidades Hollywood utilizaron las redes sociales para mostrar su desprecio por Bertolucci.

Por ejemplo, la actriz Jessica Chastain dijo en Twitter: “A toda la gente que adora esa película: están viendo a una chica de 19 siendo violada por un hombre de 48. El director planeó el ataque. Me pone enferma”.

Evan Rachel Wood, quien hace pocos días confesó que habían abusado sexualmente de ella en dos ocasiones, escribió: “Es indignante y te parte el corazón. Ambos están enfermos si creen que lo que hicieron está bien”.

Chris Evans también se pronunció al respecto: “Nunca veré esa película, a Bertolucci o a Brando como antes. Sobrepasa lo asqueroso. Siento rabia”.

Wow. I will never look at this film, Bertolucci or Brando the same way again. This is beyond disgusting. I feel rage https://t.co/uvaLogvv7I

— Chris Evans (@ChrisEvans) 3 de diciembre de 2016