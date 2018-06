Hace tiempo no se presenta Jennifer Aniston en estrenos cinematográficos. La ganadora del Globo de Oro lanzó su última cinta hace dos años (Quiero matar a mi jefe 2), un periodo de tiempo bastante extenso para una figura con su nivel de aceptación y popularidad.

‘Pero esa ausencia no se debe a la escasez de ofertas, sino que obedece a una decisión personal. “Tengo que verdaderamente amar algo para dejar mi casa, mis perros, mi esposo… Entre más viejo te vuelves, más te das cuenta de eso”, contó en una entrevista con la revista Harper’s Bazaar.

La ex protagonista de “Friends” explica que ahora prefiere detenerse para pensar qué proyectos aceptar, pues en el pasado cometió errores que hasta hoy la hacen sentir disconforme.

“Soy un poco complaciente. Tengo que detenerme. He hecho películas que me hacen agachar la cabeza de vergüenza”, dice, y añade que actualmente siente “una sensación de libertad que antes no tenía. También, tienes que comenzar a pensar en tomar riesgos en una industria que es muy insegura sobre darle oportunidades a la gente”.

Aniston se casó en agosto del año pasado con el guionista y actor Justin Theroux, con quien inició un noviazgo en el año 2010, tras compartir en el set de la película Locuras en el paraíso’.

Para este 2016, la actriz tiene tres proyectos pendientes: la comedia “Mean Moms”, la cinta coral “Mother’s day” y el próximo filme de Josh Gordon, con quien anteriormente trabajó en Papá por accidente, seguramente todos estaremos esperando las películas de esta gran actriz