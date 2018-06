La polémica continúa. En Clan Juvenil no se sabe qué mismo pasa. La dirigencia despidió a todo su plantel, pero siguen saliendo versiones que enlodan un poco más el terreno.

“Les hemos pagado hasta abril, el jueves pagamos mayo, no sé de dónde sale lo de los cuatro meses que dice Checa”, explicó Juan Cevallos, principal del cuadro sangolquileño.

Y prosiguió: “Yo pensé que Checa era mi amigo, hasta he tomado licor con él, pero es el cabecilla del grupo y eso no me gusta”. Cevallos, además, aclaró que afrontarán todas sus obligaciones.

La versión de los jugadores

En rueda de prensa y junto a directivos de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, jugadores de Clan Juvenil dieron esta versión.