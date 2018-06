El sueño de París Saint-Germain de unirse a la élite europea con un trofeo de la Liga de Campeones tendrá que esperar otra temporada, ya que el Real Madrid realizó un brutal control de la realidad al llegar a los cuartos de final con una victoria de 2-1 el martes por la noche.

El potente cabezazo de Cristiano Ronaldo -su 12º gol de la competencia- y un esfuerzo desviado del centrocampista Casemiro, al lado de un final de corto alcance de Edinson Cavani, del PSG, enviaron al Madrid 5-2 en el global.

Con un máximo en el momento adecuado, el Madrid puede estar seguro de desafiar su tercer título consecutivo y el 13 ° general.

El PSG aún no ha llegado a las semifinales desde su aparición en 1995. El ambicioso lema del PSG de “Dream Bigger” quizás debería ser revisado ahora. Sobre esta evidencia, y la humillación de la temporada pasada a manos de Barcelona, ​​el PSG sigue siendo un club más esperanzador que convincente. A pesar de la gran inversión de los propietarios de Qatar QSI, ricos en efectivo, desde 2011, el PSG no ha superado los cuartos de final en ese momento.

“Necesitamos nuestras cabezas y nuestros corazones hoy. Pero no teníamos ambas cosas, no jugamos tan bien como el Real Madrid “, dijo el desanimado entrenador del PSG, Unai Emery. “Madrid merecía pasar. Creo que controlaron el 60 por ciento del juego y no hicimos lo suficiente con el 40 por ciento que teníamos. Perder ante el Real Madrid no es una decepción, pero ser noqueado en los últimos 16 es “.

Perdiendo 3-1 desde la primera etapa, la frágil defensa del PSG se desmoronó y su ataque ofreció poca amenaza sin el lesionado Neymar. El golpe más grande de este lado del PSG fue el de los fuegos artificiales que una sección de admiradores detrás de un objetivo desataba constantemente.

El gol de Cavani le dio al PSG cierta esperanza con 20 minutos por jugarse. Pero con el centrocampista Marco Verratti ya expulsado, anotar dos más para forzar el tiempo extra fue más allá de un lado deslucido del PSG.

En cambio, el tiro desviado del mediocampista Casemiro pasó junto al guardameta varado Alphonse Areola en el minuto 80. Le regalaron el balón después de que el centrocampista Adrien Rabiot repartió mal con la cruz de Lucas Vázquez.

Para completar una noche miserable para los fanáticos del PSG, que tan desesperadamente quieren creer que este lado puede conquistar Europa, Verratti mostró una terrible compostura al ser expulsado a mitad de la segunda mitad. Recibió una segunda tarjeta amarilla, después de haber protestado con vehemencia con el árbitro Félix Brych después de no recibir un tiro libre.

“Nuestros fanáticos quedaron atrás, les pido disculpas”, dijo Rabiot. “Lo intentamos pero no pudimos hacerlo”.

Ronaldo ya había hecho su daño habitual.

El máximo goleador de todos los tiempos de la Liga de Campeones recibió demasiado espacio y saltó triunfalmente para vencer a Areola con un cabezazo hacia abajo en el minuto 51. Había anotado dos tiros en la primera etapa.

Ronaldo está en plena forma en un momento crucial y ha anotado en nueve juegos consecutivos de la Liga de Campeones, igualando el récord de Ruud van Nistelrooy.

Esta fue una gran prueba para un PSG desesperado por demostrar que pertenece a la élite europea, especialmente después de haber fallado espectacularmente el año pasado, convirtiéndose en el primer equipo eliminado después de ganar el partido de ida 4-0. Barcelona ganó la vuelta 6-1.

“Tal vez esta noche no fueron tan buenos, pero también es porque jugamos muy bien”, dijo el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. “Obviamente se hizo más difícil para ellos cuando marcamos el segundo gol”.

En el otro partido de la noche, el cinco veces campeón Liverpool se adelantó en los últimos ocho, empatando 0-0 en casa ante el dos veces ganador Oporto después de ganar la ida por 5-0.

La atmósfera era eléctrica en el Parque de los Príncipes en París, con un espeso humo que envolvía el estadio y se activaban pirotécnicos previos al partido. Se solicitó a los fanáticos exuberantes del PSG que “dejaran de lanzar bengalas” sobre el altavoz del estadio justo después del intervalo.

Todo esto fue parte de un esfuerzo concertado para motivar a los jugadores. El departamento de comunicaciones del club había lanzado un video, instando a los fanáticos a unirse detrás del equipo aparentemente como una cuestión de urgencia para la ciudad misma. Neymar también publicó un video en Twitter, con las palabras “Vous allez le Faire” (Lo harás).

Banners alrededor del suelo alentaron al equipo y algunos fanáticos ya habían tomado el asunto en sus propias manos. Ya entrada la noche anterior al juego, un pequeño grupo de PSG Ultras soltó golpes, cantó “París” y golpeó un tambor afuera del hotel del equipo del Real Madrid.

Pero toda esta fanfarronada parecía más un farol.

Después de una primera mitad bastante equilibrada, Ronaldo cabeceó al inicio de la segunda mitad, una señal de advertencia.

Momentos después, se dirigió a casa con un remate de cabeza de Vazquez desde la izquierda después de un quiebre rápido por la izquierda del impresionante Marco Asensio, astutamente seleccionado por Zidane antes que Gareth Bale.

“Tácticamente jugamos de la manera correcta, creemos en lo que estamos haciendo”, dijo Zidane. “Los cerramos muy arriba en el campo”.

El Madrid podría haber tenido más goles en los contraataques, con Asensio y Ronaldo pegando en el poste./AP