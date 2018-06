Sin sacrificar su femineidad, Karol G se abre paso en la música urbana. La cantante colombiana compartirá próximamente el escenario con astros del género como J Balvin, Farruko, Yandel, Nicky Jam, Maluma y Zion & Lenox.

“El género está súper estigmatizado que es de hombres, pero mi propuesta es de verdad de una mujer, femenina, con letras románticas que tienen el golpe del reggaetón que nos falta”, dijo Karol G en una entrevista telefónica reciente desde Bogotá. “Lleva como una frescura a lo que ya hay dentro del género”.

Además, el sábado se presentará en el festival UrbanLand en Quito, Ecuador, donde será la única fémina entre artistas que incluyen a Cosculluela, J King & Maximan, De la Ghetto, J Quiles y Toby Love.

“Nos estamos preparando muchísimo. Es mi primera visita en el país”, expresó.

La intérprete también será la única mujer que actúe el 22 de abril en el concierto Mega Mezcla del DJ Alex Sensation, de la estación de radio de Nueva York Mega 97.9, que se celebrará en el Prudential Center de Nueva Jersey.

“Siento una responsabilidad grandísima”, dijo Karol G a The Associated Press. “Es como tener un espacio entre ellos donde son unos minutos donde o la dejas toda o no pasa nada”.

La trayectoria familiar y musical de Karol G

Karol G viene de una familia musical: su papá es empresario pero siempre quiso ser cantante y tenía una banda con la que se presentaba en fiestas pequeñas a las que llevaba a Karol para cantar. Siempre supo que eso es lo que quería hacer.

“Era bastante extraño porque en la universidad cuando estudié música era más como música clásica, música completamente diferente a la que terminé haciendo, pero obviamente todo lo que hice y todos los trabajos sumaron a lo que ahora es Karol G”, dijo.

Su más reciente sencillo es “Casi nada”, que compuso con el cubano Andy Clay y que fue producido por el colombiano Ovy On The Drums.

La canción, en la que le canta a un ex que no la siga molestando porque ya no queda casi nada entre ellos, se grabó en Miami y el video oficial en Medellín, de donde Karol es originaria. El video se estrenó el 18 de marzo y ya suma 3,3 millones de vistas en YouTube.

“Con mi último sencillo logramos hacer un millón de reproducciones en 16 días. Esta vez con esta canción (“Casi nada”) hicimos un millón de reproducciones en una semana”, dijo Karol G. “Yo no lo podía creer”.

La cantante asegura que no pasaba por una situación como la de la canción cuando se sentó a componerla.

“Pero sí tuve un momento de mi vida donde un exnovio volvió a buscarme”, acotó, “y aunque a mí algo me decía como que ‘sí pero no’, yo le decía que no y seguía haciendo mi carrera”.

En cuanto al álbum que le seguiría a “Super Single” de 2013, señaló que está dentro de sus planes pero no es algo que sea inminente, pues todavía puede haber un segundo y tercer sencillo, además de muchos compromisos de promoción en Ecuador, Estados Unidos y Colombia.

“Yo creo que los artistas ahora ya no ven tan necesario sacar un álbum porque ya la música se puede vender de una manera rápida por medio de las redes sociales en internet”, señaló.

Fiel a esta idea, es una activa usuaria de las redes, donde suele publicar fotos de su perrito Otto, un bobtail ovejero que tiene su propia cuenta de Instagram.

“Lo amo. Aquí te cuento que ayer me destruyó la casa, regresé por la tarde y me destruyó, pero literalmente”, dijo de su mascota sin sonar enojada. “Es mi verdadero amor porque está ahí 100%, está súper bebé pero está ahí para mí. Espero que crezca conmigo y cuando tenga mi familia siga ahí”./AP