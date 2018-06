The Beatles conformaron una de las bandas más famosas y exitosas de la historia de la música.

Para quienes escucharon alguna vez uno de sus temas es difícil imaginar la música sin la influencia de The Beatles, pero es obvio que los niños de ahora tienen otras tendencias.

A pesar de todo, quienes aman la buena música no pueden entender que a alguien no le guste The beatles o mucho menos digan que hay una banda que suene mejor.

El canal de Youtube The React Chanel trae ahora la reacción de un grupo de niños al escuchar las canciones del grupo de Liverpool y no todas son las esperadas, incluso hay una chica que se atreve a decir que One Direction es mejor.