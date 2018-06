Un conmovedor video que se volvió viral en las últimas horas muestra a un niño llorando desconsoladamente porque su madre cocinará un pollo.

En el registro se puede mirar al menor pidiéndole a su madre que “deje tranquilo” al pollo mientras lo acaricia sobre una mesa.

La mujer intenta explicarle que ya está muerto, que no hay manera de salvarlo y que ella lo necesita para hacer la comida, pero el niño no entiende razones e insiste en que hay que dejarlo en paz.

No sólo quiere que no lo cocinen, sino que también promete “cuidarlo” a pesar de que no tiene cabeza.

Fuente: 24Horas.cl