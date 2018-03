La menstruación puede indisponer a una mujer hasta llevarla a pasar en cama pero ¿sería razón suficiente para pedir una baja en el trabajo?

“La empresa británica Coexist, afincada en Bristol, está planeando introducir en su dinámica empresarial una resolución que permita a las mujeres que trabajen en la compañía la posibilidad de tomarse días libres durante la menstruación, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la creatividad de sus empleadas. Según recoge el diario británico The Guardian, la empresa está intentando aprovechar los ciclos menstruales de sus empleadas para mejorar el ambiente laboral e incrementar la productividad de la compañía. “He trabajado con muchas mujeres a lo largo de los años y he visto cómo se retuercen por el dolor que les causa el periodo, pero no se van a casa porque consideran que no están enfermas”, asegura la directora de la compañía, Bex Baxter, quien califica esta situación como “injusta”.

Fuente: La Patilla.com