Paco Moncayo, quien fuera candidato presidencial en la primera vuelta de los comicios celebrados el pasado 19 de febrero, anunció que dará su voto por Guillermo Lasso.

En entrevista con Radio Quito, Moncayo indicó que “El modelo sandinista-chavista-correista no quiere dejar el poder, los de AP quieren quedarse para siempre”.

Y agregó que “El fraude no es solo al contar los votos, todas las acciones del correísmo son fraudulentas y tramposas”.

Ante esto, afirmó que “No voy a hacer campaña por Lasso, pero defenderé la democracia, las libertades, a la gente, a mis FFAA tan maltratadas”.

“Lasso representa al neoliberalismo que tanto daño a hecho, pero hoy es el mal menor y necesario para recuperar la democracia”.

“No hay otra forma de salir de Correa que votando por Lasso. ¡No queda más! Yo no me voy a lavar las manos diciendo “por ninguno”, afirmó.

— Paco Moncayo G. (@PacoMoncayo) 7 de marzo de 2017