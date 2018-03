El alero de los New Zealand Breakers de la NBL, Akil Michell, sufrió un brutal golpe en el ojo izquierdo durante una lucha por obtener el rebote, en el partido ante los Cairns Taipans.

En el último cuarto del encuentro, que terminó ganando el equipo visitante por 94 a 81, se vivieron unos instantes de tensión y nerviosismo, después de que el estadounidense cayera al suelo tapándose el rostro.

Una vez en el suelo, las cámaras tomaron al jugador de los New Zealand Breakers en primer plano y fue entonces cuando se apreció que el ojo se le había salido de la órbita, producto de haber recibido un golpe en el rostro.

Tras ser atendido por los médicos y enviado a un hospital, el basquetbolista de 24 años dijo que se encontraba bien y que podía ver con normalidad.

El rápido accionar de los asistentes médicos hizo que el jugador pueda conservar el ojo, incluso, consiguieron que pueda recuperar la vista en pocos minutos.

New Zealand Breakers’ American import Akil Mitchell’s eye comes out of it’s socket during a game [NSFL] https://t.co/h5vXI1eEbd #NBA

— All Ball (@allballapp) 26 de enero de 2017