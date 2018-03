El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido numerosas críticas después de que este domingo reenviara a través de su cuenta personal de Twitter una polémica imagen que publicó uno de sus seguidores.

En esa instantánea en blanco y negro aparecía un hombre, al que habían añadido la cara del mandatario y que tenía en la suela de su zapato el logotipo de la cadena ​​CNN rodeado de sangre.

La fotografía incluía la palabra ‘winning’ (‘ganando’, en inglés) y el partidario del inquilino de la Casa Blanca acompañó su tuit con el texto “¡Gracias, presidente Trump!”.

“Cristianos evangélicos blancos: ¿este es el líder que representa el mensaje de amor y esperanza de Cristo en Belén?”, preguntó Matthew Daud, un analista político de la cadena ABC.

Joe Walsh, un presentador de radio y excongresista republicano por Illinois, también criticó que Trump retuiteara un mensaje así el día de Nochebuena. “Señor presidente, deje su teléfono. Es Navidad. Deje de atacar a las personas en Twitter”, tuiteó Walsh.

Un periodistas del periódico The Hill, Joe Concha, señaló que el mandatario “necesita borrar” esa publicación porque “las críticas son buenas cuando están justificadas, pero van demasiado lejos con sangre en la suela”.

Por su parte, la Casa Blanca aún no ha comentado este episodio. RT

The Stock Market is setting record after record and unemployment is at a 17 year low. So many things accomplished by the Trump Administration, perhaps more than any other President in first year. Sadly, will never be reported correctly by the Fake News Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de diciembre de 2017