El vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, reiteró que la actual Asamblea Nacional de mayoría opositora está en desacato y por lo tanto no hace falta su aprobación en el presupuesto estipulado para el 2017.

Durante acto del partido socialista, Istúriz mencionó que la Asamblea Nacional en este importante tema “no vale nada”, y por ello el presidente Nicolás Maduro consignará el presupuesto de la nación ante el Tribunal Supremo de Justicia.

“Por entrar en desacato, todo lo que aprueba la Asamblea es nulo, no vale y ahora a nosotros nos toca entregarle el presupuesto, pero si está en desacato, y lo que ellos hagan no vale, no le podemos entregar el presupuesto, ¿a quién se lo entregamos? El presidente Maduro hizo la consulta al Tribunal Supremo: ¿A quién debo entregarle el presupuesto? y el Tribunal contestó que la sala Constitucional. Eso está resuelto”, aseveró el vicepresidente.

Istúriz argumentó que muchas de las aspiraciones del pueblo están contenidas en el presupuesto nacional y con ello se asegura que seguirá la inversión social./VOA