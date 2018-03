Graves fallas han sido encontradas en el sistema Android, lo que podría permitir el acceso a los datos en programas utilizados por teléfonos con este sistema operativo.

Los investigadores de la empresa de seguridad Checkpoint hallaron las fallas tras estudiar chips fabricados por la compañía estadounidense Qualcom. 900 millones de celulares usan procesadores fabricados por esta firma.

Los problemas surgen en programas que manejan gráficos. Un atacante podría llegar a controlar el dispositivo. Esto implica el acceso a todos los datos y la posibilidad de modificar o eliminar archivos. Del mismo modo, podría tomar control de la cámara, micrófono o pantalla.

Los modelos afectados son los siguientes:

Blackberry Priv y Dtek50

Blackphone 1 y Blackphone 2

Google Nexus 5X, Nexus 6 y Nexus 6P

HTC One, HTC M9 y HTC 10

LG G4, LG G5, LG V10

New Moto X de Motorola

OnePlus One, One Plus 2 y One Plus 3

Samsung Galaxy S7, Samsung S7 Edge (en sus versiones estadounidenses)

Sony Xperia Z Ultra

Fuente:

BBC