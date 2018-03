Un violento sismo de magnitud 6.4 ha sacudido a Taiwán este martes, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se registró a una profundidad de 9.4 kilómetros, lo que hizo que el movimiento se sienta con fuerza en la superficie, indicaron reportes de varios medios.

Producto del temblor, un hotel en la localidad de Hua-Lien colapsó tras el sismo, mientras otros daños se registraron en viviendas y red vial, principalmente.

Más de veinte movimientos de tierra diarios se han registrado durante los últimos tres días en Taiwán.

Photos of latest #Taiwan earthquake shared on Line group chat. Stay safe, everyone!! https://t.co/UmXgXH1YBj pic.twitter.com/4CupAQ49sE

— Sonia Su 苏妮娅 (@SoniaSu_) 6 de febrero de 2018