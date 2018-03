Una protesta local dejó el miércoles sin tren a miles de turistas internacionales que buscaban llegar a la famosa ciudadela de piedra inca Machu Picchu ubicada en la región Cusco, en el sureste peruano.

El servicio ferroviario fue suspendido miércoles y jueves por la empresa británica PeruRail porque en la víspera parte de los rieles fueron bloqueados por pobladores que buscan que el gobierno reinicie un cancelado plan de construcción de un aeropuerto que se iba a convertir en el segundo de la región. The Associated Press confirmó la información con el servicio de atención de PeruRail.

La protesta se volvió multitudinaria debido a que se unió a otra huelga de 20 mil maestros de la zona, en su mayoría de zonas rurales y amazónicas, que no han dictado clases desde hace 27 días porque no logran un acuerdo con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para aumentar sus remuneraciones que no superan los 600 dólares, una de las cifras más bajas entre los funcionarios locales.

La agencia estatal de noticias Andina dijo que entre las vías bloqueadas se encuentra “el corredor turístico Cusco-Valle Sagrado de Los Incas, que conduce a los distritos de Ollantaytambo y Machu Picchu consecuentemente”. Más de mil policías antimotines fueron enviados para evitar disturbios.

En la ciudad de Cusco, imágenes de las televisoras locales mostraron a turistas caminando y cargando sus maletas debido a que la protesta también incluye la ausencia del transporte local de buses del servicio público y taxis.

Según datos oficiales, Machu Picchu recibe unos 1,7 millones de visitantes anuales, de los cuales más de 800.000 son extranjeros. La ciudadela inca fue construida en el siglo XV como santuario religioso de los Incas y se ubica en la Amazonía del sureste peruano a 2.490 metros de altitud./AP