Un vehículo tipo jeep ha embestido contra una multitud en una subasta de autos en Massachusetts.

El hecho ha dejado varios muertos y heridos, según los reportes iniciales de medios locales.

El incidente ocurrió pasadas las 10 de la mañana, cuando un hombre en un jeep se estrelló contra la subasta llena de gente.

Varias imágenes muestran al vehículo destrozado al impactarse contra una pared.

El Canal WBZ-TV informó que la Policía Estatal de Massachusetts no está investigando el incidente como un acto de terrorismo.

“La investigación preliminar en la escena del accidente en Lynnway Auto Auctions en Billerica indica que hay víctimas mortales entre las múltiples víctimas.En este momento, no hay evidencia o información que sugiera que el incidente fue causado por un acto intencional o terrorista. Y la información en este momento sugiere una causa accidental”, afirmó la policía estatal en un comunicado.

Witnesses tell me this Jeep suddenly accelerated into a group of workers at Billerica car auction. #wbz pic.twitter.com/MtKXEMVE2T — Christina Hager (@HagerWBZ) May 3, 2017

Witnesses say elderly man behind wheel of Jeep that slammed into group of people…was taken away in ambulance. Injuries & fatalities #wbz pic.twitter.com/NvKpt26ptW — Christina Hager (@HagerWBZ) May 3, 2017