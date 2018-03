La televisión estadounidense ahora pone los ojos en latinas para varias series y películas. Aún mejor, las deja fuera de estereotipos típicos hace tiempo atrás. Según el portal Imujer, el talento transciende y en el año pasado, las latinas lo demostraron. Llenan de orgullo estas latinas fabulosas que están haciendo historia y abriendo puertas a mayores oportunidades. Si las series aún no han sido vistas, tiene una razón más para hacerlo.

The Affair: Catalina Sandino Moreno

Catalina Sandino Moreno interpreta a la adorable Luisa, una chica ecuatoriana que sueña con ser la dueña de su propio restaurante en el drama The Affair por Showtime.

Jane the virgin: Ivonne Coll

Es una ex Miss Puerto Rico convertida en actriz, a sus 68 años interpreta a La abuela Alba en Jane the Virgin que es una adaptación de la telenovela venezolana Juana La Virgen

See if Jane can balance homework and mommy work on the latest episode now: https://t.co/zn15JwwEud pic.twitter.com/IjQdbxL3vS — Jane The Virgin (@CWJaneTheVirgin) noviembre 17, 2015

Jane the virgin: Gina Rodríguez

Rodriguez, de padres puertorriqueños y nacida en Chicago, acaba de recibir otra nominación al Golden Globe por su papel estelar de Jane Villanueva

Modern Family: Sofía Vergara

Vergara es la actriz mejor pagada en la televisión estadounidense. Y con la serie que ya lleva su séptima temporada le han llegado varias cosas buenas, entre ellas, su reciente boda.

Excited to finally share my tall, dark, and DELICIOUS secret project with you. Only two more days pic.twitter.com/7BFMtMuA3Y — Sofia Vergara (@SofiaVergara) agosto 25, 2015

How to Get Away With Murder: Karla Souza

Es una actriz y modelo mexicana de cine, teatro y televisión. En esta serie es un drama legal que cada jueves impacta con sus capítulos

#TBT Recordamos nuestra portada y sesión de fotos con la guapa @KarlaSouza7: https://t.co/t9NIOAdUx3 pic.twitter.com/POmpzGHE9G — GQ México y Latam (@GQMexico) diciembre 18, 2015



Superstore: America Ferrera

Ferrea actúo en la versión estadounidense de Betty la fea. Y en la serie Superstore es la protagonista.



Telenovela: Eva Longoria

Se hizo especialmente conocida por interpretar el papel de Gabrielle Solís en la serie de televisión Desperate Housewives. Ahora en Telenovela interpreta a Ana Sofía que no habla ni pizca de español.

Watch me on @jimmyfallon tonight to hear more about my new comedy @NBCTelenovela!! pic.twitter.com/0XAlA7OkI0 — Eva Longoria (@EvaLongoria) diciembre 5, 2015

Fuente: IMujer