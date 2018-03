Adam Saleh, youtuber neoyorquino de ascendencia yemenita, denunció en sus redes que fue echado de un avión por hablar árabe antes del despegue.

El joven de 23 años grabó el momento justo en el que era sacado de la nave, que conectaba Londres con Nueva York, mientras algunos pasajeros lo despiden y le hacen señas agresivas con sus manos.

Adam Saleh inició una campaña en contra de la aerolínea que habría accedido a la petición de 20 pasajeros quienes dijeron que se sentían “incómodos” por la presencia del joven estadounidense y un acompañante mientras hablaban árabe.

“No lo puedo creer. ¿Digo una palabra en otro idioma y ustedes dicen que se sienten incómodos?”, dijo el joven que afirma haber sido expulsado del avión.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim… WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos

— Adam Saleh (@omgAdamSaleh) December 21, 2016