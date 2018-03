Un oso de peluche de dos metros llamó la atención de los usuarios de Amazon, quienes se cautivaron por su ternura y decidieron comprarlo.

El “Joyfay Giant Teddy Bear”, decía el anuncio del portal digital, en el cual anunciaban que el costo era de 109 dólares. La dulce figura es muy popular en Amazon, especialmente para los amantes de los osos de peluche.

Sin embargo, no todo fue felicidades para los compradores, pues al ver su adquisición quedaron decepcionados y denunciaron haber sido estafados, ya que las piernas del oso son más largas en comparación al cuerpo.

Pero otros compradores lo tomaron con humor e hicieron bromas al respecto.

I am seriously considering buying the big ass bear with long ass legs pic.twitter.com/Jnqi0g6WrT

— 🗯️Ron Cacace 🗯️ (@Rawnzilla) 10 de noviembre de 2017