Decenas de hinchas de Barcelona que pagaron para ver el partido contra Aucas por internet, mostraron su enojo al no haber podido ver las imágenes del primer tiempo.

Se tenía prevista la transmisión a través del portal www.nocheamarilla.com. Sin embargo, al momento de acceder a dicha dirección no se recibió ninguna respuesta.

A través de @barcelonasc, el club torero indicó: “Estamos resolviendo un problema técnico de nocheamarilla.com, que se ha dado con el servidor, parte de ello por la retransmisión ilegal de algunos medios online. Pedimos disculpas a todos los usuarios. #BSCvsAUC”.

Posteriormente, al término del primer tiempo, el club habilitó la transmisión en línea a través del canal de Youtube oficial de Barcelona.

Cerca del minuto 35 del segundo tiempo, el club torero afirmó, a través de redes sociales, que el dinero sería devuelto íntegramente a los usuarios que contrataron el partido y que no lo pudieron ver.

“A los usuarios que adquirieron el partido #AUCvsBSC mediante nocheamarilla.com será devuelto la integridad del valor de su suscripción | Info: @NocheAmarilla18 email: info@omnia-sb.com | Gracias por su comprensión y respaldo al Ídolo!”

Que pena, puse los $ 8 dólares mas, para ayudar para impedir se quite puntos al club de mis amores; pero, si indigna la falta de seriedad.

Pague 8 dólares y nos robaron por qué no hay señal una estafa de la dirigencia de Barcelona en otra ocasión no tienen cara para pedir ayuda a los hinchas

MIS 8 DOLARES MIJOS QUIEN ME DEVUELVE MIS 8 DÓLARES!!!!

NO, NO QUIERO MIS 8 DÓLARES QUIERO QUE MI EQUIPO NO PASE ESTA CLASE DE VERGÜENZAS! pic.twitter.com/gmqHx4PqJ5

— Eddy Veloz Rubio (@EddyVeloz) March 25, 2018