El tenista español Rafael Nadal ha visto forzado su retiro del Abierto de Australia, este martes.

Corría el quinto set de los cuartos de final del Open de Australia, cuando Rafa Nadal sintió una molestia en su pierna derecha.

En ese momento, el croata Marin Cilic -su rival- tenía la ventaja con un marcador 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2 y 2-0.

El número 1 del mundo solicitó asistencia médica en el cuarto set, continuó unos minutos más, pero tuvo que comunicar su retirada en el quinto set.

Unfortunate scenes here with the world No.1 Rafael #Nadal retiring hurt in the QF 😥@Cilic_Marin progresses through to the SF. #AusOpen pic.twitter.com/IEjPruzvdi

— #AusOpen (@AustralianOpen) 23 de enero de 2018