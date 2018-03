José Francisco Cevallos hace un llamado a la hinchada

“Queremos que se llene el estadio, juntos unidos, todos somos Barcelona: hinchas, socios, medios, ex jugadores, entre otros. No le cerramos las puertas a nadie, esto lo sacamos juntos, Dios mediante, espero que el resultado nos ayude”, declaró la mañana de este lunes José Francisco Cevallos en Radio Caravana.

La idea de la directiva del Ídolo es recaudar alrededor de medio millón de dólares por la taquilla y auspiciantes que han colaborado con su presentación. Además, prevén cobrar un plus extra por la venta del PPV de una cadena de tv satelital, que les ha asegurado un porcentaje de cada suscripción.

Cevallos trata de motivar a su hinchada. El presidente torero asegura que se armó un equipo lleno de virtudes y recursos que va a dar de qué hablar.

“Estamos seguros de que con este plantel vamos a pelear, no tengo duda de que empezaremos con pie derecho. Si no tuviéramos argumentos, no lo diría. Tenemos jugadores desequilibrantes como Penilla, Díaz y Castillo. Somos optimistas de que con tiempo podemos conseguir recursos para ir pagando, tenemos nuevos sponsors”, cerró Cevallos en su afán que la hinchada se prenda y decida ir al Monumental para la Noche Amarilla. / API