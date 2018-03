Las expectativas por el reencuentro de RBD eran altas hasta hace unas semanas, sin embargo parece que no será la unión de los seis cantantes, pues uno de ellos ha señalado que no tiene intenciones de retornar a los escenarios para dicho fin.

Christopher Uckermann, quien diera vida a ‘Diego Bustamante’en la exitosa telenovela Rebelde, recientemente dejó claro en declaraciones a la prensa mexicana que no tiene intención de volver a compartir escenario con sus compañeros de RBD.

“No, no es posible, de mi parte no. Ya es parte, para mí, del pasado”, manifestó Christopher Uckermann. “Viví mucha experiencia; obviamente, me ayudó a crecer, a conocer muchos lugares y todo. Pero en esa cuestión, ya estoy en otro mundo completamente. Creo que como tuvo tanta intensidad y fue tan escuchado, a veces como que uno como que [se satura]. Pero creo que es parte del pasado y con el tiempo uno va demostrando lo que tiene”, acotó.

Christopher solo desea estar enfocado en su carrera como actor, pues posiblemente llegue hasta Hollywood. “Si se da la oportunidad, claro… Esa es mi meta en la cuestión internacional y pues lo que llegue ahí lo estamos haciendo, ya hemos tenido algunos acercamientos”, comentó el ex RBD.

Las declaraciones del joven que fue pareja de Dulce María en la ficción se dieron luego que la actriz Maite Perroni mostrara su postura respecto a si participaría o no en un reencuentro.

Maite Perroni dijo que sí participaría en el reencuentro sin pensárselo dos veces siempre y cuando todos los exintegrantes formaran parte de él. “Si se diera el hecho de estar los seis nuevamente en un escenario no me perdería la oportunidad de disfrutarlo con ellos. Si no fuéramos realmente los seis y no se lograra que todas las piezas y los elementos estuviéramos, pues continuaría mejor con los proyectos que estoy trabajando de mi parte”, manifestó la joven.

Fuente: larepublica.pe