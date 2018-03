Fútbol España

El delantero uruguayo Christian Stuani marcó un gol, colaboró en otro y fue clave en la remontada del Girona ante el campeón reinante Real Madrid.

El cuadro dirigido por Zinedine Zidane cayó derrotado por 2-1 el domingo en la liga española y quedó rezagado a ocho puntos del líder Barcelona.

Fue el segundo revés del equipo madridista en el campeonato, el primero a domicilio, y ante un recién ascendido como el Girona, que escaló al 11mo puesto de la tabla con 12 puntos.

“No creo que jugáramos mal. No faltó intensidad. Por eso me molesta. Son más detalles de concentración. No hay que darle más vueltas. No era lo previsto. Lo vamos a levantar”, afirmó Zidane.

Isco Alarcón puso en ventaja al Madrid a los 12 minutos, pero Stuani niveló a los 54 con su quinta diana del torneo, y luego facilitó el tanto de la victoria de Pere Pons a los 58.

Los madridistas, que jugaron un pésimo partido con numerosas bajas en el once, quedaron anclados en el tercer puesto con 20 puntos por la décima fecha, mientras que el Barsa cuenta 28 y el escolta Valencia 24.