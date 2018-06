Antonio Valencia será baja -la más sensible- del combinado ecuatoriano que enfrentará a Uruguay y Venezuela en las fechas 11 y 12 de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

El lateral derecho del Manchester United sufrió una fractura en el brazo y debió someterse a cirugía el sábado pasado. Ahora está en proceso de recuperación.

Valencia sufrió la lesión durante el partido del miércoles pasado por la EFL Cup contra el Manchester City en el Old Trafford.

En Manchester saben que la lesión de Valencia es un duro golpe para el equipo, ya que el ecuatoriano pasaba por un excelente momento bajo la tutela de José Mourinho. Lo propio ocurría en la selección de Ecuador, donde era uno de los más destacados bajo instrucciones de Gustavo Quinteros.

Pero con su lesión deberá estar ausente en los partidos de su club y la ‘Tricolor’. No obstante, el jugador ha mostrado actitud positiva y prometió “volver más fuerte”.

La noche del domingo, Antonio publicó en su cuenta personal de Instagram y en Twitter, un video para sus 750 000 seguidores con un mensaje lleno de confianza. “Ahora pensando únicamente en la recuperación”, dijo.

“Deseo volver pronto y ayudar a mi equipo. Volveré mas fuerte y siempre con optimismo”, agregó el jugador de 31 años, quien anteriormente ya ha enfrentado fuertes lesiones.

Vale recordar que Valencia sufrió una fractura de tobillo y daños considerables en el ligamento durante un encuentro de la Champions League contra los Rangers en septiembre de 2010, pero se recuperó.

Now thinking only in recovery. I want to come back soon and help my team.

I'll come back stronger and always optimistic. pic.twitter.com/FZ8HTzCFhx

— Antonio Valencia (@anto_v25) 30 de octubre de 2016