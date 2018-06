Esta panorámica de 360 grados fue tomada por la cámara del mástil a bordo del rover Curiosity de la NASA, que muestra parte de una zona llamada Dunas de Bagnold, que se extiene por kilómetros en Marte.

A medida que sube desde una franja de dunas onduladas, la NASA a través de Curiosity está tomando un puñado de arena oscura para el análisis a bordo que completará la investigación del rover de esas dunas.

This 360-degree mosaic from our @MarsCuriosity rover shows a portion of the Bagnold Dunes, which stretch for miles: https://t.co/TDhsQEwjmn pic.twitter.com/qEnVuM49Yb

