Christine Carter, una joven de 28 años que vive en Dallas, Estados Unidos, perdió casi 70 kilos tras decidir cambiar su vida.

Carter llegó a pesar 125 kilos debido a una alimentación a base de carbohidratos y alimentos azucarados. Esto le había causado problemas de salud y debía tomar medicamentos a diario para evitar accidente vasculares.

En noviembre de 2015 y gracias a una cirugía gástrica, rutinas de ejercicios y un cambio en su estilo de vida, logró bajar 68 kilos.

Ella se sintió muy bien con su nuevo aspecto, pero su novio no opinó lo mismo y sintió celos de su figura. Christine optó por lo más sano y terminó la relación.

“Mi ex era muy controlador, me dijo que yo me estaba desgastando y yo creo que él quería que yo fuera gorda para que no lo dejara”, contó la joven al Daily Mail.

Tras compartir su historia en Instagram, ha acumulado más de 32 mil seguidores./24horas.cl