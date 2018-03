El mundo del deporte está expectante por el enfrentamiento entre Conor McGregor y Floyd Mayweather y la ocnferencia de prensa de la pelea se convirtió en todo un show.

Es común ver a los luchadores intercambiar comentarios agresivos en la rueda de prensa de la pelea, pero la de ayer fue todo un show mediático en la que el luchador de MMA se lució mucho más que el boxeador estadounidense.

El momento fue tan tenso que la organización decidió apagar el micrófono de Conor McGregor ante un pasivo Mayweather.

“No puede ser de otra manera. Tiene piernas cortas, torso corto, cabeza pequeña. Voy a ganar por nocaut en cuatro ‘rounds’, recuérdenlo. ¿Por qué? Soy joven, seguro de mí mismo y soy un hombre feliz quien ha estado trabajando mucho”, afirmó McGregor entre ovaciones del público.

VIDEO: Floyd Mayweather and Conor McGregor have to be separated at the end of the LA tour stop #MayMacWorldTour pic.twitter.com/YZdNVsPXzx

— MMAFighting.com (@MMAFighting) July 11, 2017