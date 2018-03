Ser una mujer bella la hizo pasar un momento incómodo. Se trata de Tanja Brockmann, de 29 años, modelo de Playboy quien ha denunciado haber sido víctima de discriminación cuando hacía compras en un supermercado.

El hecho, según recoge el portal The Sun, ocurrió hace unos días en el puerto de Mallorca (España), mientras hacía compras.

Según versión de la modelo, ella vestía unos “shorts” y “top” negro que dejaban ver su bronceada piel. Esto habría sido motivo suficiente para que una empleada del supermercado se le acerque y le pida que se ponga una camiseta.

“En español, y luego en inglés, ella me dijo ‘ponte una camiseta, ponte una camiseta’, una y otra vez y cada vez más fuerte”, aseguró.

Brockmann agregó que, pese a que tenía el carro de compras lleno, como no tenía otra prende que ponerse fue sacada a la fuerza.

“Fue muy desagradable para mí. Todos me veían como si me hubiese robado algo. Solo quería ir a un supermercado, no a una Iglesia”, afirmó la joven.