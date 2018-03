Atlético Nacional se proclamó campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer por 4-1 al Chapecoense de Brasil.

El equipo colombiano alcanzó su séptimo título internacional y la primera Recopa para un conjunto colombiano.

Chapecoense no logró sostener el 2-1 que consiguió en abril en la Arena Condá de Chapecó.

Moreno abrió el marcador a los dos minutos y convirtió de cabeza a los 66, mientras Ibargüen anotó a los 31 y 79.

Tulio de Melo descontó a los 82 por el equipo visitante, que comenzó a recibir ovaciones y honores el lunes.

Más allá del resultado final, los homenajes

La antesala del encuentro del miércoles en que Chapecoense y Atlético Nacional disputaron la Recopa Sudamericana incluyó una nueva ceremonia para manifestar la solidaridad con el club brasileño, tras la tragedia aeronáutica del año pasado, que le costó la vida a prácticamente todo su plantel.

Los tres futbolistas y el narrador deportivo que sobrevivieron al accidente en el que perecieron 71 personas, incluidos 19 jugadores del Chapecoense el 28 de noviembre, se han convertido en superhéroes, y han acaparado aclamaciones y condecoraciones en distintos lugares de Antioquia, el departamento donde se ubica la ciudad de Medellín.

Los sobrevivientes encontraron nuevas muestras de aprecio en el hotel, en la visita a las clínicas donde fueron atendidos y en la población de La Unión, vecina al cerro El Gordo, donde se estrelló el avión y que lleva ahora el nombre de Chapecoense, tras una decisión tomada en diciembre por las autoridades locales.

“La victoria la dedicamos a las víctimas del 28 de noviembre”, dijo Ibargüen, la figura de la noche.

“Ofrecemos la actuación a nuestros compañeros que perecieron en el accidente”, manifestó el guardavallas Artur Moraes.

La víspera, los futbolistas Jackson Follmann, Alan Ruschel y Helio Neto, así como el narrador deportivo Rafael Henzel soportaron el momento más dramático de la visita cuando ascendieron en medio de la lluvia al referido cerro y observaron llorosos restos de la aeronave que llevaba 77 personas y de la cual fueron rescatados con vida.

“Después de ver el sitio del accidente no puedo entender cómo sobrevivimos y nos rescataron. Si fue difícil caminar allí, no me imagino esa noche”, manifestó Neto, visiblemente triste.

Los jugadores y el narrador se abrazaron con miembros de la Cruz Roja, la Defensa Civil, las fuerzas armadas y los voluntarios que colaboraron en el complicado rescate.

“Yo sabía que fue difícil pero nunca tan difícil… Fue un milagro de Dios, un milagro, un milagro (salvarse)”, repitió el guardavallas Follmann a quien le fue amputada parte de la pierna derecha.

El doloroso momento que soportaron el martes a su paso por el cerro lo mitigaron un poco con las ovaciones de los hinchas.

“Chape… Chape”, corearon los 45.000 espectadores, en su mayoría vestidos de verde, el color de Chapecoense y Nacional.

Ahora, a los clubes los une algo mucho más significativo que esa tonalidad en su uniforme.

Los futbolistas de los dos bandos, los técnicos Reinaldo Rueda de Nacional y Vagner Mancini de Chapecoense, al igual que los alcaldes Federico Gutiérrez de Medellín y Luciano Buligon de Chapecó se abrazaron al concluir el partido. Mancini relevó en el banco a Caio Junior quien pereció en el accidente.

“Chapecoense nos sorprendió en el partido de ida y encaramos la revancha con mucha precaución, y el gol al comienzo del partido nos favoreció mucho… Enfrentamos un duro oponente”, dijo Rueda.

Atlético Nacional obtuvo un nuevo título internacional para su colmada vitrina, celebrado con mesura por sus jugadores, que mantuvieron siempre en su cabeza y corazones a sus colegas caídos.

Así jugaron:

Atlético Nacional: Armani; Bocanegra, Nájera, Henríquez, Díaz; Arias, A. Ramírez; Rodíguez, Torres, Ibargüen; Moreno.

Chapecoense: Artur; João Pedro, Grolli, Nathan, Reinaldo; Andrei Girotto, Moisés, Luiz Antônio; Osman, Arthur Caike y W. Paulista.