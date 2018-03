Un escándalo de proporciones explotó en las redes sociales luego de que Kim Kardashian hiciera una aparición en Snapchat en la cual podía verse una mesa detrás suyo en la que aparecían dos líneas blancas.

De inmediato, los internautas comenzaron a tejer todo tipo de especulaciones, pero la más fuerte indicaba que se trataban de rastros de cocaína.

La polémica escaló de manera increíble en todos lados. La imagen de las supuestas marcas de cocaína en su mesa de mármol trascendieron Snapchat y se trasladaron a todas las redes sociales y a medios norteamericanos. Fue por eso que la modelo y empresaria debió emitir un nuevo video desmintiendo y mostrando de qué se trataban esas líneas.

“No me gustan los rumores de este tipo, así que lo terminaré muy rápidamente. Eso es azúcar del desastre que hicimos con os dulces de la tienda Dylan”, explicó en un comienzo la celebridad en su cuenta de Twitter. Sin embargo, luego ensayó una nueva explicación que nada tenía que ver con el primer argumento.

I do not play with rumors like this so I’m gonna shut it down real quick. That’s sugar from our candy mess from dylan’s candy shop https://t.co/oICdPQVi8d

OMG you guys!!! Check my snap chats or insta stories I’m crying!!! That was not candy on my table! The table was marble this whole time!

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 12 de julio de 2017