Por primera vez desde que salió del quirófano, Selena Gomez dio una entrevista sobre el trasplante de riñón al que fue sometida a consecuencia de la enfermedad de lupus que padece.

En charla con la periodista Savannah Guthrie y su amiga y donante Francia Racia, Selena hizo sorprendentes revelaciones sobre la operación que calificó como “de vida o muerte”.

En una primera entrega que hizo NBC News en el programa Today, la cantante de 25 años dijo con la voz entrecortada que sus riñones “simplemente dejaron de funcionar”.

“No quería pedirle a nadie en el mundo que me donara un riñón”, expresó. “Cuando regresé a casa (Francia), me dijo ‘hagámoslo’”.

Selena reveló que por complicaciones con la cirugía tuvo que regresar al quirófano, pues el riñón trasplantado se “volteó” dentro de ella.

WATCH: “It was a 6-hour surgery…and the normal kidney process is actually 2 hours.” @selenagomez describes her extensive surgery pic.twitter.com/DdAqbmvAvp

— TODAY (@TODAYshow) 30 de octubre de 2017