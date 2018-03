No hubo acuerdos ni dinero. Deportivo Quito se condena a la Serie B. La dirigencia del Equipo de la Ciudad no pudo responder a las deudas en la FEF y no se programó el duelo ante River Ecuador. La Academia perdió tres puntos y a la Fuerza Roja se le acredita un 3 a 0 que les viene perfecto sin jugar para salvarse del descenso y quedar bien parqueado para calificar a la próxima Copa Sudamericana. Los chullas se van en picada, si empata El Nacional ante Barcelona el domingo, habrán descendido a la Serie B de nuestro fútbol.

Se terminó la esperanza para el cuadro de la Plaza del Teatro, su inoperancia dirigencial y la crisis que se ha dilatado desde hace varios años, lo echaron al sótano y en una situación para no volver. Con 32 puntos en la tabla acumulada, ha quedado condenado el Deportivo Quito al derrumbe deportivo e institucional.

En caso de no pagar la próxima semana, la Noble Institución descenderá a la Segunda Categoría. No hay un pronunciamiento oficial y se terminó el tiempo. Se acaban las esperanzas para la hinchada, Deportivo Quito, oficialmente está en el peor momento de su historia.

Fuente: API