Nadia Murad, esclava sexual del Estado Islámico que logró escapar, dio su estremecedor testimonio sobre la situación que atraviesa su pueblo.

Todo empezó el 3 de agosto de 2014 cuando miembros del grupo terrorista Estado Islámico entraron en la aldea donde vivía en Irak y mataron a todos los hombres.

Según el portal infobae.com, ese día 3.000 hombres, ancianos, niños y discapacitados fueron masacrados por el Estado Islámico. Algunos lograron huir y refugiarse en el monte Sinjar, pero su aldea estaba lejos del monte y los yihadistas les cortaron la salida. “Rodearon la aldea por unos días pero no entraron. Intentamos pedir ayuda por teléfono y otros medios. Sabíamos que algo horrible nos iba a pasar. Pero no llegó la ayuda, ni de dentro de Irak ni de otras partes”, explicó.

Después de unos días, ISIS los encerró dentro de la escuela de la aldea. “Nos dieron dos opciones: o convertirnos al islam o morir”, explicó Nadia. Luego, separaron a los hombres, unos 700. Los llevaron a las afueras de la aldea y empezaron a acribillarlos. Entre ellos se encontraban nueve de sus hermanos. Mataron a seis de ellos con los otros hombres.

Nadia y cientos de otras mujeres yazidíes fueron secuestradas, vendidas y pasadas de mano en mano por hombres que las violaron en grupo.

En el grupo había unas 150 niñas, incluyendo tres de sus sobrinas menores. Las dividieron en grupos y las transportaron en autobús hasta Mosul.

“En el trayecto nos tocaban los senos y frotaban sus barbas en nuestra cara. No sabíamos si nos iban a matar o qué harían con nosotras. Pero nos dimos cuenta de que nada bueno nos iba a pasar porque ya habían matado a los hombres y a las ancianas, y habían secuestrado a los niños”, asegura.

Imfobae.com señala que al llegar al cuartel general de ISIS en Mosul, encontraron muchas niñas jóvenes, mujeres y menores allí, todas yazidíes. Las habían secuestrado de otras aldeas el día anterior. Se enteró de que, cada hora, los hombres de ISIS llegaban y seleccionaban algunas niñas. Se las llevaban, las violaban y después las devolvían.

Al día siguiente arribó un grupo de terroristas de ISIS. Cuando le llegó su turno, Nadia fue seleccionada por un hombre muy gordo, que la apartó y la llevó a otro piso. Pero cuando otro combatiente pasó por enfrente, le rogó que se la llevara en lugar del hombre gordo. Pero eso no cambió las cosas. “El más delgado me llevo a su lugar, tenía guardaespaldas. Me violó, fue muy doloroso”, dijo. “En ese momento me di cuenta de que habría sufrido igual, no importaba quién me hubiera llevado”.

Ninguno de los hombres mostró clemencia alguna. Todos las violaron violentamente, de forma “inhumana”. “Las cosas que nos hicieron fueron horribles. Nunca nos imaginamos que cosas tan terribles nos sucederían”. Las podían retener por más de una semana pero, frecuentemente, las vendían después de un día o inclusive una hora.

Nadia intentó escapar la primera vez por una ventana, pero un guardia la atrapó inmediatamente y la puso en una habitación.

Bajo sus reglas, dijo Nadia, una mujer capturada se convierte en un botín de guerra si la atrapan intentando escaparse. La ponen en una celda, donde es violada por todos los hombres del complejo. “Me violaron en grupo. A esa práctica la llaman yihad sexual”.

De acuerdo a el portal online, después de eso no pensó intentar escapar otra vez, pero el último hombre con quien estuvo viviendo en Mosul decidió venderla y se fue a conseguirle unas ropas. Cuando le ordenó lavarse y prepararse para la venta, aprovechó para escapar. “Golpeé en una casa, una familia musulmana que no estaba conectada con el ISIS vivía ahí y les pedí ayuda. Les dije que mi hermano les daría lo que quisieran a cambio”.

Por suerte la familia no apoyaba a ISIS y la ayudó en lo posible. “Me dieron un abaya (velo) negro y un documento de identidad islámico y me llevaron hasta la frontera”.

Fuente: Infobae.com